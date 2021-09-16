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Сразу два велокурьера рванули на «зелёный» на Марата, и один снёс женщину

Курьер на велосипеде сбил пешехода на улице Марата

Серьёзное ДТП без участия автомобилей в центре Петербурга зафиксировал видеорегистратор очевидца. В кадр попали сразу два одинаковых нарушителя — курьеры на велосипедах, пересекающие дорогу не спешиваясь.

На улице Марата, 67, у пересечения с Социалистической улицей, курьер «Яндекса» на велосипеде сбил пожилую женщину, сообщает 16 сентября очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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На записи видно, что на зелёный свет по «зебре» дорогу переезжают сразу два курьера на велосипедах. Жёлтый на всём ходу задевает широким рюкзаком идущую навстречу женщину. Она падает, он тоже. Велосипедист и очевидица склоняются над лежащей женщиной, она начинает шевелиться.

Отметим, что, согласно ПДД, велосипедисты на пешеходных переходах обязаны идти пешком, ведя велосипед рядом.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Кадр из видео в
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (23)

266242779
С чего журналисты взяли, что велосипедист пересекал дорогу? Он съехал с тротуара на перекрёсток и выполнял левый поворот. Другое дело, что он не выдержал боковой интервал (за это штрафа нет) и сбил пешехода. За это он оплатит штраф. 1тыс. руб. по 12.30 п.2 и ущерб пострадавшей, если она подаст заявление в суд.
беглоИванов
по дороге надо ехать, а не по пешеходным зонам с переходами.
Abu-Denis
"Кто знает, прокомментируйте: велосипедных курьеров инструктируют?"

Вы же знаете, что инструкция начинается с пункта: "не успеваешь - оштрафуем". По меньшей мере одного парня так насмерть загнали. Были бунты, забастовки из-за штрафов и ухудшающихся условий труда. Ставят физически невыполнимые сроки. Вот курьеры и спешат, забив на правила движения.
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