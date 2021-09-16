Серьёзное ДТП без участия автомобилей в центре Петербурга зафиксировал видеорегистратор очевидца. В кадр попали сразу два одинаковых нарушителя — курьеры на велосипедах, пересекающие дорогу не спешиваясь.
На улице Марата, 67, у пересечения с Социалистической улицей, курьер «Яндекса» на велосипеде сбил пожилую женщину, сообщает 16 сентября очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На записи видно, что на зелёный свет по «зебре» дорогу переезжают сразу два курьера на велосипедах. Жёлтый на всём ходу задевает широким рюкзаком идущую навстречу женщину. Она падает, он тоже. Велосипедист и очевидица склоняются над лежащей женщиной, она начинает шевелиться.
Отметим, что, согласно ПДД, велосипедисты на пешеходных переходах обязаны идти пешком, ведя велосипед рядом.