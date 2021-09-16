Серьёзное ДТП без участия автомобилей в центре Петербурга зафиксировал видеорегистратор очевидца. В кадр попали сразу два одинаковых нарушителя — курьеры на велосипедах, пересекающие дорогу не спешиваясь.



На улице Марата, 67, у пересечения с Социалистической улицей, курьер «Яндекса» на велосипеде сбил пожилую женщину, сообщает 16 сентября очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

