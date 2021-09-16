Петербуржец продал подрядчику Минобороны детали с поддельными паспортами и отработал схему на других фирмах. Суд дал ему 3,5 года условно

Как сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, в марте 2011 года Минобороны заключило госконтракт с ОАО «Авиаремонт» на сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземное обслуживание специального и общего применения, средств связи и АСУ ВВС (Автоматизированная система управления военно-воздушными силами). Соисполнителем по контракту с 2011 по 2013 год было дочернее ОАО «680 АРЗ». Оно занималось ремонтом и обслуживанием средств связи.

Куйбышевский районный суд Петербурга дал 3,5 года условно петербуржцу Александру Малиновскому за мошенничество с радиоэлементами для подрядчика Минобороны. По большинству вменяемых ему эпизодов он остался безнаказанным.

Компания Малиновского «Электрософт» выиграла конкурс на поставку радиокомпонентов для «680 АРЗ». Следствие полагало, что вместе с неустановленным лицом предприниматель изменил маркировку и сделал новые паспорта изделий. В них он указал заведомо ложную информацию о дате изготовления и перепроверки компонентов. Заказчик получил товарные накладные и оплатил работы на сумму чуть больше 1 млн рублей.



Суд установил, что аналогично Малиновский похитил у ЗАО «Ассоциация ЭВТ» 2,156 млн рублей, у Волгоградского завода радиотехнического оборудования — примерно 4,5 млн рублей, у КЦ «Южный» (филиал ФГУП «ЦЭНКИ», сейчас ликвидирован) — 178,9 тыс. рублей.



В декабре 2014 года петербуржец использовал компанию «Альтернатива», чтобы обналичить эти деньги. По данным следствия, Малиновский с апреля по июль 2015 года совершил финансовые операции на 1,83 млн рублей, с марта по сентябрь 2016 года — почти на 2,5 млн рублей.

