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Петербуржец продал подрядчику Минобороны детали с поддельными паспортами и отработал схему на других фирмах. Суд дал ему 3,5 года условно

Петербуржец получил 3,5 года условно за мошенничество с радиокомпонентами для подрядчика Минобороны и обнал

Куйбышевский районный суд Петербурга дал 3,5 года условно петербуржцу Александру Малиновскому за мошенничество с радиоэлементами для подрядчика Минобороны. По большинству вменяемых ему эпизодов он остался безнаказанным.

Как сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, в марте 2011 года Минобороны заключило госконтракт с ОАО «Авиаремонт» на сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземное обслуживание специального и общего применения, средств связи и АСУ ВВС (Автоматизированная система управления военно-воздушными силами). Соисполнителем по контракту с 2011 по 2013 год было дочернее ОАО «680 АРЗ». Оно занималось ремонтом и обслуживанием средств связи.

Компания Малиновского «Электрософт» выиграла конкурс на поставку радиокомпонентов для «680 АРЗ». Следствие полагало, что вместе с неустановленным лицом предприниматель изменил маркировку и сделал новые паспорта изделий. В них он указал заведомо ложную информацию о дате изготовления и перепроверки компонентов. Заказчик получил товарные накладные и оплатил работы на сумму чуть больше 1 млн рублей.

Суд установил, что аналогично Малиновский похитил у ЗАО «Ассоциация ЭВТ» 2,156 млн рублей, у Волгоградского завода радиотехнического оборудования — примерно 4,5 млн рублей, у КЦ «Южный» (филиал ФГУП «ЦЭНКИ», сейчас ликвидирован) — 178,9 тыс. рублей.

В декабре 2014 года петербуржец использовал компанию «Альтернатива», чтобы обналичить эти деньги. По данным следствия, Малиновский с апреля по июль 2015 года совершил финансовые операции на 1,83 млн рублей, с марта по сентябрь 2016 года — почти на 2,5 млн рублей.

Изначально предпринимателю вменялось четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере. Суд переквалифицировал его действия по частям 1, 2, 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, мужчина обвинялся в трех эпизодах отмывания денег в крупном размере, в одном из которых использовал служебное положение. Однако по всем этим эпизодам истекли сроки давности, и Малиновского освободили от наказания.

Полностью уйти от правосудия петербуржцу не удалось. Суд признал его виновным по двум эпизодам ч. 5 ст. 159 УК РФ и назначил ему лишение свободы условно на 3,5 года. Испытательный срок продлится 2 года.

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Комментарии (1)

iAm2Cool
Будни оборонки. Просто зрители первого канала, вещающего про перевооружение и модернизацию армии РФ неспособны думать. Иначе бы они просто вышли на улицу посмотрели, сколько в СПб осталось работающих на оборонку предприятий и оборонных НИИ, а сколько закрыто под торговые центры и жилье. И каждое такое закрытое предприятие - это различные детали и компоненты для военки, далек не все из которых можно купить у китайцев.

Вот и бегают снабженцы чудом выживших оборонных предприятий, которые сейчас пыхтят в три смены, чтобы хоть что-то достать для производства. Не, граждане, истребители в мирное у нас совсем не просто так падают. Не приведи господь, какая настоящая война приключится, все это "модернизированное" из г**** и палок посыпется в первые же дни.
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