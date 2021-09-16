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Вы слышали, как плачет косатка? Застрявшего малыша люди поливали водой, пока не помог прилив

На Магадане несколько часов спасали косатку

Спасатели, пожарные и волонтёры все вместе помогали детёнышу косатки, который застрял на отмели и не мог самостоятельно уйти в море.

Фото: 49.mchs.gov.ru
Фото: 49.mchs.gov.ru
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Как сообщает ГУ МЧС по Магаданской области, утром 16 сентября в пожарно-спасательную службу обратился очевидец и рассказал, что в бухте Гертнера на мелководье застряла косатка. По данным РИА Новости, детёныш весом около полутонны оказался в прибрежной зоне во время охоты на нерпу и не смог выплыть из-за того, что начался отлив. На место приехали представители экстренных служб и добровольцы. Общими усилиями дельфина развернули к морю и несколько часов поливали водой, поскольку он находился в воде лишь наполовину. В это время в море его ждала семья. На видео в Instagram ГУ МЧС слышно, как жалобно кричал детёныш.

Дождавшись прилива, когда вода поднялась, люди подтолкнули детёныша, чтобы сдвинуть с отмели. Сначала животное испугалось и какое-то время отказывалось уплывать. «Но в итоге всё-таки осмелилось. И ушло в море, где его всё это время ждала мать», — рассказал РИА сотрудник регионального ГУ МЧС Алексей Крылов.

К спасательной операции от Магаданского пожарно-спасательного гарнизона привлекались 27 человек и 9 единиц техники, отмечают в МЧС.

Около года назад на Магадане тоже спасали косатку — при участии дайверов в гидрокостюмах и с помощью автомобильного прицепа.

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Комментарии (3)

261847251
Животина наверное себе о дно всё пузо расцарапала.
bluxer
Мой друг уехал в Магадан
Снимите шляпу, снимите шляпу
Уехал сам, уехал сам
Не по этапу, не по этапу
AU_AU_AU
А мне раньше всегда казалось что пишется кАсатка... видимо я ошибался привет ЕГЭ
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