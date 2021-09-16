Спасатели, пожарные и волонтёры все вместе помогали детёнышу косатки, который застрял на отмели и не мог самостоятельно уйти в море.

Как сообщает ГУ МЧС по Магаданской области, утром 16 сентября в пожарно-спасательную службу обратился очевидец и рассказал, что в бухте Гертнера на мелководье застряла косатка. По данным РИА Новости , детёныш весом около полутонны оказался в прибрежной зоне во время охоты на нерпу и не смог выплыть из-за того, что начался отлив. На место приехали представители экстренных служб и добровольцы. Общими усилиями дельфина развернули к морю и несколько часов поливали водой, поскольку он находился в воде лишь наполовину. В это время в море его ждала семья. На видео в Instagram ГУ МЧС слышно, как жалобно кричал детёныш.

Дождавшись прилива, когда вода поднялась, люди подтолкнули детёныша, чтобы сдвинуть с отмели. Сначала животное испугалось и какое-то время отказывалось уплывать. «Но в итоге всё-таки осмелилось. И ушло в море, где его всё это время ждала мать», — рассказал РИА сотрудник регионального ГУ МЧС Алексей Крылов.



К спасательной операции от Магаданского пожарно-спасательного гарнизона привлекались 27 человек и 9 единиц техники, отмечают в МЧС.



Около года назад на Магадане тоже спасали косатку — при участии дайверов в гидрокостюмах и с помощью автомобильного прицепа.

