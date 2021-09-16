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Двое на «Соболе» стащили гараж у церковного пруда под Петербургом

Не самую обычную кражу расследуют полицейские в Ломоносовском районе Ленобласти. Разыскивают двоих мужчин на микроавтобусе, похитивших гараж.

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, в полицию Ломоносовского района обратился житель Петербурга и сообщил о том, что 12 сентября в 12:20 на участке напротив церковного пруда в деревне Санино двое неизвестных похитили разобранный гараж. Уехали они, по словам мужчины, на микроавтобусе «Форд» или «Ситроен».

Позже полицейские установили, что воры передвигаются на ГАЗ «Соболь» — светло-сером цельнометаллическом фургоне 2005 года выпуска. Причем номера машины числятся как архивные.

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Комментарии (2)

Michael9870
Что такое архивные номера? являются ли они подлинными?
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