Двое на «Соболе» стащили гараж у церковного пруда под Петербургом

Не самую обычную кражу расследуют полицейские в Ломоносовском районе Ленобласти. Разыскивают двоих мужчин на микроавтобусе, похитивших гараж.



Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, в полицию Ломоносовского района обратился житель Петербурга и сообщил о том, что 12 сентября в 12:20 на участке напротив церковного пруда в деревне Санино двое неизвестных похитили разобранный гараж. Уехали они, по словам мужчины, на микроавтобусе «Форд» или «Ситроен».

Позже полицейские установили, что воры передвигаются на ГАЗ «Соболь» — светло-сером цельнометаллическом фургоне 2005 года выпуска. Причем номера машины числятся как архивные.