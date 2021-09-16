Полиция задержала интернет-наркоторговца из Петербурга, который оставил суперклад в Рощино

Оперативники по контролю за оборотом наркотиков петербургского главка вместе с сотрудниками Выборгского района Ленобласти закрыли интернет-магазин, поставлявший дурман в оба региона. Отстранённый от бизнеса владелец под арестом.



Об аресте подозреваемого 16 сентября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. 34-летнему петербуржцу с улицы Доблести вменяют покушение на незаконный оборот наркотиков. Предполагается, что запрещённым он торговал через собственный магазин в даркнете, обязанности по доставке заказов также брал на себя.

