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Осторожно, модерн. Псковские таможенники задержали контрабандные старинные часы и витражи

В Псковской области пресекли контрабанду культурных ценностей

Сотрудники Псковской таможни задержали автомобиль, который перевозил неожиданный товар в обход документов. В грузовом отсеке лежали культурные ценности, сообщает 16 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Изначально груз привезли на Убылинский пост и поместили на склад временного хранения. Потом сотрудники обнаружили, что в нерабочее время товар покинул таможню, и разыскали машину в Тверской области. В ней лежали английские весы середины XIX века, витражи «модерн под готику» XIX века и витражи с ромбовидным остеклением — в документах они не были указаны.

Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ
Фото: Пресс-служба СЗТУ
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По предварительным оценкам, старинные предметы подпадают под действие закона о перевозке культурных ценностей. Эксперты это проверяют, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде.

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Комментарии (1)

artistdmisha
Дожили. Уже «Работники Псковской таможни» ловить контрабанду начали. Для тех, кто не в материале сообщаю, что работники таможен - это уборщики и обслуживающий персонал, не имеющие классный чин или специального звания, остальные - это либо гос служащие (референты, секретари, советники итп), либо сотрудники (от лейтенанта до генерала).
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