Сотрудники Псковской таможни задержали автомобиль, который перевозил неожиданный товар в обход документов. В грузовом отсеке лежали культурные ценности, сообщает 16 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Изначально груз привезли на Убылинский пост и поместили на склад временного хранения. Потом сотрудники обнаружили, что в нерабочее время товар покинул таможню, и разыскали машину в Тверской области. В ней лежали английские весы середины XIX века, витражи «модерн под готику» XIX века и витражи с ромбовидным остеклением — в документах они не были указаны.
По предварительным оценкам, старинные предметы подпадают под действие закона о перевозке культурных ценностей. Эксперты это проверяют, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде.