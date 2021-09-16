Как сообщает городское ГУ МЧС, 16 сентября в 9:09 поступил вызов на Планерную улицу, 15. Там полностью сгорел автобус МАЗ. Два расчёта МЧС ликвидировали пожар в 9:23. Сведения о пострадавших не поступали.
Читатель «Фонтанки»
Автобус принадлежит компании «Третий парк». В пресс-службе компании «Фонтанке» рассказали, что этот автобус ходит по маршруту 126, но сегодня утром он находился не на маршруте, а отправлялся в межпарковый рейс. Пассажиров в салоне не было. Собираясь отъезжать, водитель заметил задымление. Он начал тушить автобус своими силами, параллельно вызвал сотрудников МЧС. Спасти транспортное средство не удалось. Никто не пострадал.
На фотографиях и видео читателей «Фонтанки» и подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — маршрутный автобус, полностью объятый пламенем, а затем обгоревший остов.
Читатель «Фонтанки»
«В 9:30 лихо влетела на Планерный путепровод. К спуску уже встала. Пробки во все стороны в стадии нарастания», — рассказывала Людмила.
К 10:50 заторы на Планерной сохраняются в обе стороны. Более серьёзный — на север, по данным «Яндекс.Карт», 1,5 километра. В целом загруженность дорог Петербурга невысока — 4 балла. Утром максимум составил 6 баллов.