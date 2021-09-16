FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

Редкой силы автобусный пожар собрал пробки: МАЗ на Планерной сгорел дотла в межпарковом рейсе

Автобус без пассажиров тушили на Планерной

Плотная пробка сохраняется из-за пожара в Приморском районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 16 сентября в 9:09 поступил вызов на Планерную улицу, 15. Там полностью сгорел автобус МАЗ. Два расчёта МЧС ликвидировали пожар в 9:23. Сведения о пострадавших не поступали.

Читатель «Фонтанки»

Автобус принадлежит компании «Третий парк». В пресс-службе компании «Фонтанке» рассказали, что этот автобус ходит по маршруту 126, но сегодня утром он находился не на маршруте, а отправлялся в межпарковый рейс. Пассажиров в салоне не было. Собираясь отъезжать, водитель заметил задымление. Он начал тушить автобус своими силами, параллельно вызвал сотрудников МЧС. Спасти транспортное средство не удалось. Никто не пострадал.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

На фотографиях и видео читателей «Фонтанки» и подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — маршрутный автобус, полностью объятый пламенем, а затем обгоревший остов.

Читатель «Фонтанки»

«В 9:30 лихо влетела на Планерный путепровод. К спуску уже встала. Пробки во все стороны в стадии нарастания», — рассказывала Людмила.

ПоделитьсяПоделиться

К 10:50 заторы на Планерной сохраняются в обе стороны. Более серьёзный — на север, по данным «Яндекс.Карт», 1,5 километра. В целом загруженность дорог Петербурга невысока — 4 балла. Утром максимум составил 6 баллов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265056402
автобус устал. На московском другой автобус, в котором я ехал, заглох.
Может их не так эксплуатируют
AL-IK
Какой смысл в таком тушении? Всё равно ничего не осталось
Litl_m
Это уже обновленный автопарк?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний