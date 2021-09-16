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Украинская чиновница станцевала для мэра «Лебединое озеро»

Мэра города Черноморска Одесской области Василия Гуляева необычно поздравили с днем рождения. Одна из местных чиновниц исполнила для него фрагмент балета «Лебединое озеро». Об этом сообщает издание «Думская».

Выступление состоялось 15 сентября в сессионном зале после совещания. Начальник отдела культуры Черноморского городского совета Юлия Кристанова станцевала в балетной пачке, а после поздравила Гуляева.

Далее мэра ждала музыкальная программа. Гуляев назвал представление «приятным сюрпризом» и отметил, что чиновница «не перегнула палку».

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Комментарии (2)

Never_Mind
И что? Это достойный инфоповод? Пропагандоны с федерального дураскопа в лице РенТВ слюной захлебнулись, смакуя этот сюжет.
WuhanRockCafe
Новое это хорошо забытое старое.
Как известно, всесоюзный староста Калинин питал слабость к юным балеринам. Иногда они приглашались покрутить фуэте а'ля натурель на столе прямо в кабинете Михаила Ивановича.
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