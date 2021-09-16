Мэра города Черноморска Одесской области Василия Гуляева необычно поздравили с днем рождения. Одна из местных чиновниц исполнила для него фрагмент балета «Лебединое озеро». Об этом сообщает издание «Думская».



Выступление состоялось 15 сентября в сессионном зале после совещания. Начальник отдела культуры Черноморского городского совета Юлия Кристанова станцевала в балетной пачке, а после поздравила Гуляева.



Далее мэра ждала музыкальная программа. Гуляев назвал представление «приятным сюрпризом» и отметил, что чиновница «не перегнула палку».

