На 667-м километре трассы М-10 «Россия», у пересечения с Промышленной улицей, Chevrolet Lacetti столкнулся с поворачивавшим налево тягачом с прицепом, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Движение на Санкт-Петербург в начале ночи было крайне затруднено. Грузовики могли проехать только через АЗС», — рассказывают в группе.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что в 23:35 на 667-м километре столкнулись попутные машины. Пострадал один человек. Движение не перекрывалось.
«Опасный перекрёсток! Там часто аварии. Даже вроде знак висит «аварийно-опасный участок», — отмечает подписчик «ДТП и ЧП» Игорь.