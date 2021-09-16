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«Лачетти» на Московском шоссе столкнулся с грузовиком, дорогу засыпало вещами

Один человек пострадал в ДТП на М-10 в Тосненском районе

Серьезное ДТП в ночь на 16 сентября осложнило движение по Московскому шоссе в Тосненском районе Ленобласти.

На 667-м километре трассы М-10 «Россия», у пересечения с Промышленной улицей, Chevrolet Lacetti столкнулся с поворачивавшим налево тягачом с прицепом, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Движение на Санкт-Петербург в начале ночи было крайне затруднено. Грузовики могли проехать только через АЗС», — рассказывают в группе.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что в 23:35 на 667-м километре столкнулись попутные машины. Пострадал один человек. Движение не перекрывалось.

«Опасный перекрёсток! Там часто аварии. Даже вроде знак висит «аварийно-опасный участок», — отмечает подписчик «ДТП и ЧП» Игорь.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Попутные? Да ну!
Больше похоже на встречные, один прямо ехал (дачник на недо шевроле), фура с профессионалом налево поворачивала. Вопрос в режиме работы светофора и кто на какой сигнал ехал... Вроде, на сколько помню, он там есть..
266242422
помогите, пожалуйста. очень прошу..
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