Ранним утром 16 сентября в самом центре Петербурга спешащих на работу горожан повеселили актёры.
Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»
Мимы в костюмах Чарли Чаплина собрались на Невском проспекте около Гостиного двора. В начале восьмого они устроили танцы под музыку и пускали мыльные пузыри. Необычное зрелище собрало немногочисленных зрителей. Пузыри долго летели по Невскому в сторону Фонтанки. К 7:40 от них осталась только пена на асфальте.
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Ближе к 8 часам артисты ушли. Полицейские, стоявшие у подземного перехода, их не тронули.