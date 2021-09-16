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Мимы запустили по Невскому пузыри

Ранним утром 16 сентября в самом центре Петербурга спешащих на работу горожан повеселили актёры.

Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»

Мимы в костюмах Чарли Чаплина собрались на Невском проспекте около Гостиного двора. В начале восьмого они устроили танцы под музыку и пускали мыльные пузыри. Необычное зрелище собрало немногочисленных зрителей. Пузыри долго летели по Невскому в сторону Фонтанки. К 7:40 от них осталась только пена на асфальте.

Фото: Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»
Фото: Татьяна Востроилова / «Фонтанка.ру»
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Ближе к 8 часам артисты ушли. Полицейские, стоявшие у подземного перехода, их не тронули.

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Комментарии (2)

265869937
Новость дня, а то и месяца, ведь люди пускающие мыльные пузыри, это событие о котором должен знать каждый.
260602101
Из цикла " Кому на Руси жить хорошо "
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