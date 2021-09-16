Макрон сообщил о нейтрализации главаря «ИГ в Великой Сахаре»*

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские войска нейтрализовали главаря запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре»*. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Африканский регион Сахель — один из самых проблемных районов на континенте из-за нелегальной миграции и террористической деятельности. В 2014 году Франция начала там антитеррористическую операцию «Бархан», которую поддерживает региональная структура «Сахельская пятерка» (G5).

