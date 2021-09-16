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Путин обратился к гражданам России перед выборами

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны перед выборами в Госдуму. Текст опубликовала пресс-служба Кремля 16 сентября.

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — заявил глава государства. Путин отметил, что Госдума один из ключевых органов в системе государственной власти России, которой принадлежит главная роль в принятии законов, а также федерального бюджета.

«Всё это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, чёткого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой — судьбы миллионов людей», — подчеркнул президент и добавил, что стране нужен сильный и авторитетный парламент.

Владимир Путин попросил россиян принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же проголосовать дистанционно.

Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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Комментарии (9)

milon
"способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания"... чет я не припоминаю, кому именно из депутатов едра глубинный народец давал наказы увеличить пенсионный возраст, повысить НДС, обнулить обнуленного, принять закон об иноагентах и прочих нежелательных врагах народа?
kоt-obormot
Голос его звучал глухо, как из танка.
Cвифт
.... а тем временем.
--- Проект GlobalCheck, специализирующийся на мониторинге российской системы интернет-блокировок, заявил, что в России блокируют сервис Google Docs. По данным GlobalCheck, это делают операторы МТС, «Мегафон» и «Ростелеком».
В GlobalCheck полагают, что блокировка может быть связана с публикацией списков «УГ» в «Google Документах».
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