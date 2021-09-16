Путин обратился к гражданам России перед выборами

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — заявил глава государства. Путин отметил, что Госдума один из ключевых органов в системе государственной власти России, которой принадлежит главная роль в принятии законов, а также федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны перед выборами в Госдуму. Текст опубликовала пресс-служба Кремля 16 сентября.

«Всё это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, чёткого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой — судьбы миллионов людей», — подчеркнул президент и добавил, что стране нужен сильный и авторитетный парламент.



Владимир Путин попросил россиян принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же проголосовать дистанционно.

