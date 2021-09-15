Глава Крыма Аксенов назвал «дном» кумиров современной молодежи

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает неправильным тренд доверия российской молодежи блогерам и артистам шоу-бизнеса. По его мнению, эти люди не приносят ничего полезного стране.



«Главное, кто будет через 10 лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди — блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня — там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой…», — сказал Аксенов 15 сентября в эфире канала «Крым 24».