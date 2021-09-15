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Глава Крыма Аксенов назвал «дном» кумиров современной молодежи

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает неправильным тренд доверия российской молодежи блогерам и артистам шоу-бизнеса. По его мнению, эти люди не приносят ничего полезного стране.

«Главное, кто будет через 10 лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди — блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня — там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой…», — сказал Аксенов 15 сентября в эфире канала «Крым 24».

Ранее СМИ опубликовали результаты исследования компании Romir Influence Ranking, согласно которому рейтинг доверия у российской молодежи возглавил исполнитель Моргенштерн. На втором месте расположился певец Егор Крид, тройку замкнул блогер Антон Птушкин.

По мнению Аксенова, молодежь уделяет большое внимание вопросу быстрого заработка. Он отметил, что подготовка кадров сегодня — один из важнейших вопросов.

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Комментарии (12)

Василий Марущак
Большего дна для страны, чем отечественный чиновник, и придумать то сложно.
Piter Russo
Умные люди в этих опросах участия не принимают, у них на это нет времени.
По сути индикатор уровня ориентиров среди лиц с интеллектом не выше среднего.
Набеглов
Пастор Шлаг об Эдит Пиаф:
- Это полное падение нравов...
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