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Заблудившегося в лесах Кировской области срочника нашли

В Кировской области нашли 24-летнего призывника, который пропал несколько дней назад с автоматом Калашникова. Об этом 15 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Солдат рассказал, что шел с дежурства в расположение воинской части и заблудился в лесу. Сейчас помощь парню оказывают медики, его жизни ничего не угрожает.

О пропаже призывника стало известно 11 сентября. Молодой человек ушел с КПП и отправился в направлении леса. При себе у него был автомат Калашникова без боеприпасов. К поискам военнослужащего подключали авиацию.

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Комментарии (4)

ivan5_5e4d10fe646f6
Oн прoстoй или?
nuga
А разве дежурство несут вне воинской части в лесу?Ещё с пустым автоматом.Хорош вояка,кого он в лесу дежурил,комаров?
Владислав М
Ну вот, оказывается парень просто заблудился, а журналисты уже клеймили его дезертиром!
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