Заблудившегося в лесах Кировской области срочника нашли

В Кировской области нашли 24-летнего призывника, который пропал несколько дней назад с автоматом Калашникова. Об этом 15 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.



Солдат рассказал, что шел с дежурства в расположение воинской части и заблудился в лесу. Сейчас помощь парню оказывают медики, его жизни ничего не угрожает.



О пропаже призывника стало известно 11 сентября. Молодой человек ушел с КПП и отправился в направлении леса. При себе у него был автомат Калашникова без боеприпасов. К поискам военнослужащего подключали авиацию.

