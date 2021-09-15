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В Израиле антипрививочник умер от COVID-19

Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцин от коронавируса, умер от COVID-19. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 57-летний мужчина скончался в понедельник, 13 сентября. Он выкладывал в соцсети фотографию в кислородной маске и говорил, что ему тяжело дышать. Шулиан выступал против «принудительной вакцинации» и системы Green Pass для привитых и переболевших, которая разрешает проход в заведения и на мероприятия.

Шулиан надеялся, что «с божьей помощью» сможет выздороветь через две-три недели. Он попал в госпиталь в тяжелом состоянии и даже с больничной койки призывал сторонников «продолжать борьбу».

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Комментарии (7)

dragvs
Вакцинированные тоже погибают, но таких значительно меньше. Погибают в основном люди в возрасте.
nuga
Один антипрививочник из всего привитого населения умер,а вы сенсацию делаете?У нас семья целая привитая на Кубани умерла и теперь Эпивак распределяют там,где нет инета,инфа в СМИ по запросу о вакцине.Непривитый заразился в привитом обществе,причем вирусная нагрузка от такого количества привитых заразных выше,чем просто от больного непривитого.Трудно не получить залп спайк белка,вон и в окружении привитого Путина есть заразившиеся ковидлой.
Dazdraperma
Я правильно понял, что из всех умерших в этом месяце в Израиле от Ковида был один антипрививочник, а все остальные - привитые?
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