В Израиле антипрививочник умер от COVID-19

Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцин от коронавируса, умер от COVID-19. Об этом сообщает The Times of Israel.
По данным издания, 57-летний мужчина скончался в понедельник, 13 сентября. Он выкладывал в соцсети фотографию в кислородной маске и говорил, что ему тяжело дышать. Шулиан выступал против «принудительной вакцинации» и системы Green Pass для привитых и переболевших, которая разрешает проход в заведения и на мероприятия.
#HaiShoulian militant antivax israélien et opposé farouche au « Green pass » meurt de la #Covid-19https://t.co/tutlx7x3Ka— Anthony Bellanger انطوني (@a_bellanger) September 14, 2021
Шулиан надеялся, что «с божьей помощью» сможет выздороветь через две-три недели. Он попал в госпиталь в тяжелом состоянии и даже с больничной койки призывал сторонников «продолжать борьбу».