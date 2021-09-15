Российский политик, журналистка и писательница Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа. Соответствующая сторис появилась 15 сентября в ее Instagram. Конкретная причина трагедии не называется.
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Владимир Сиротинский скончался в возрасте 65 лет. Мужчина занимал должность главы образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков LinguaLeo.
Супруги познакомились в 1995 году в Давосе в восточной Швейцарии. Сиротинский был четвертым мужем Хакамады, вместе они вырастили дочь Машу. Девочка родилась в 1997 году с синдромом Дауна.