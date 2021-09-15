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Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа

Российский политик, журналистка и писательница Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа. Соответствующая сторис появилась 15 сентября в ее Instagram. Конкретная причина трагедии не называется.

Фото: irina_hakamada
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Владимир Сиротинский скончался в возрасте 65 лет. Мужчина занимал должность главы образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков LinguaLeo.

Супруги познакомились в 1995 году в Давосе в восточной Швейцарии. Сиротинский был четвертым мужем Хакамады, вместе они вырастили дочь Машу. Девочка родилась в 1997 году с синдромом Дауна.

Фото: irina_hakamada

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Комментарии (9)

Гражданкa
65 лет вроде и не возраст нынче
Sonata
Отмучался.
263580521
Так проходите мимо и идите читать про убийства и т.п. Наверное это знание вам ближе.
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