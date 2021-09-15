Абхазских милиционеров подозревают в пытках петербуржца. Его задержали как закладчика

В Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении местных милиционеров. По предварительным данным, они задержали петербуржца — предполагаемого закладчика наркотиков — и пытали его.

Как сообщает 15 сентября пресс-служба прокуратуры Гагрского района, сотрудники без понятых провели личный досмотр задержанного, находясь при исполнении. Потом его отпустили, но позже в тот же день снова привезли в отделение милиции вместе с женой и подругой, которых тоже незаконно допросили и досмотрели. Предположительно, затем петербуржца избили руками и ногами в кабинете, угрожая пистолетом. После этого мужчину вывезли на пустырь, где били резиновой дубинкой.

