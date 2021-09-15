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Абхазских милиционеров подозревают в пытках петербуржца. Его задержали как закладчика

В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении милиционеров из-за превышения полномочий

В Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении местных милиционеров. По предварительным данным, они задержали петербуржца — предполагаемого закладчика наркотиков — и пытали его.

Как сообщает 15 сентября пресс-служба прокуратуры Гагрского района, сотрудники без понятых провели личный досмотр задержанного, находясь при исполнении. Потом его отпустили, но позже в тот же день снова привезли в отделение милиции вместе с женой и подругой, которых тоже незаконно допросили и досмотрели. Предположительно, затем петербуржца избили руками и ногами в кабинете, угрожая пистолетом. После этого мужчину вывезли на пустырь, где били резиновой дубинкой.

Двоих милиционеров (капитана и младшего лейтенанта), которые, по мнению прокуратуры, участвовали в пытках, уже отстранили от службы. Всех участников инцидента еще не установили.

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Комментарии (3)

муматор
ну так и дальше езжайте отдыхать в абхазию.
мухомор
Сколько уже историй про подставы, разбитые автомобили, кражи багажа и тд и тп. Но все равно люди туда едут. Где нет ни сервиса ни безопасности. Сами себе злобные буратинки
Ганс-Дитрих Геншер
а не надо ездить в эту обезьянью страну.
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