Камера наблюдения засняла на нидерландской ферме удивительную сцену спасения курицы. От ястреба ее защитили козел и петух, пишет 15 сентября National Geographic в России.
На кадрах видно, как курица мирно сидит на траве, и вдруг на нее набрасывается хищник. Вокруг разлетаются перья несчастной, и вдруг ей на помощь приходит сначала петух, а потом и козел по кличке Бруин. Даже когда ястреб отпустил жертву, защитники продолжили его теснить, и охотнику ничего не оставалось, кроме как улететь восвояси.
Автор: Dogtooth Media/youtube.com
По словам хозяина фермы Яапа Битса, это уже третье нападение хищных птиц на его подопечных за семь лет. Примечательно, что и тогда на защиту слабых встали их соседи по ферме: цыплят спасли индейка и козы.