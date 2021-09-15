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Встретились как-то козел и петух и отбили курицу у ястреба. Будни нидерландской фермы

На ферме в Нидерландах петух и козел помешали ястребу утащить курицу

Камера наблюдения засняла на нидерландской ферме удивительную сцену спасения курицы. От ястреба ее защитили козел и петух, пишет 15 сентября National Geographic в России.

На кадрах видно, как курица мирно сидит на траве, и вдруг на нее набрасывается хищник. Вокруг разлетаются перья несчастной, и вдруг ей на помощь приходит сначала петух, а потом и козел по кличке Бруин. Даже когда ястреб отпустил жертву, защитники продолжили его теснить, и охотнику ничего не оставалось, кроме как улететь восвояси.

Автор: Dogtooth Media/youtube.com

По словам хозяина фермы Яапа Битса, это уже третье нападение хищных птиц на его подопечных за семь лет. Примечательно, что и тогда на защиту слабых встали их соседи по ферме: цыплят спасли индейка и козы.

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