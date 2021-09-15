В СПбГУ займутся изучением постковидного синдрома вместе со специалистами из Израиля

На базе клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета открыли первый в мире Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции. Специалистами Центра имени профессора Шенфельда станут российские и израильские ученые и врачи.



Как сообщили в пресс-службе СПбГУ 15 сентября, Центр, в частности, объединит ученых и врачей самого университета, а также Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при Университете Тель-Авива и Университета Ариэля (Израиль).

