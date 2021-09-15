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В СПбГУ займутся изучением постковидного синдрома вместе со специалистами из Израиля

Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ

На базе клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета открыли первый в мире Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции. Специалистами Центра имени профессора Шенфельда станут российские и израильские ученые и врачи.

Как сообщили в пресс-службе СПбГУ 15 сентября, Центр, в частности, объединит ученых и врачей самого университета, а также Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при Университете Тель-Авива и Университета Ариэля (Израиль).

По данным специалистов, аутоиммунные заболевания есть у 20 % населения земного шара, но сейчас появился новый фактор их возникновения — это COVID-19. Эта инфекция способствует развитию по меньшей мере 18 аутоиммунных заболеваний.

Ранее СПбГУ подписал соглашение о совместных исследованиях постковидного синдрома с Дрезденским техническим университетом.

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