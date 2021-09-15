Маленькие радости не чужды большим кошкам, но единой реакции на одно и то же развлечение нет. Ленинградский зоопарк предлагает проследить за многообразием и 15 сентября публикует видео с кошачьими играми.
На кадрах реакция на новую игрушку — резиновое кольцо на верёвочке, которое можно считать аналогом бантика на нитке для домашнего кота. Больше всего забаву оценили самцы.
Пума Синди отнеслась к неизвестному предмету в вольере с недоверием и равнодушно махнула хвостом. Львица Таисия, похоже, была не против изучить игрушку, но её супруг Адам увлёкся новой забавой, оттеснив подругу. Как рассказали в зоопарке, он впал в настоящую королевскую ярость: рычал, ворчал и демонстрировал характер.
Сервал Тед также не прошёл мимо резинового обруча, но отнёсся к нему утилитарно: как к массажёру, а не к добыче или сопернику.