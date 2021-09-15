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Королевская ярость и утилитарный расчёт. Ленинградский зоопарк показал мужские игры больших кошек

Ленинградский зоопарк показал, как играют большие кошки

Маленькие радости не чужды большим кошкам, но единой реакции на одно и то же развлечение нет. Ленинградский зоопарк предлагает проследить за многообразием и 15 сентября публикует видео с кошачьими играми.

На кадрах реакция на новую игрушку — резиновое кольцо на верёвочке, которое можно считать аналогом бантика на нитке для домашнего кота. Больше всего забаву оценили самцы.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Пума Синди отнеслась к неизвестному предмету в вольере с недоверием и равнодушно махнула хвостом. Львица Таисия, похоже, была не против изучить игрушку, но её супруг Адам увлёкся новой забавой, оттеснив подругу. Как рассказали в зоопарке, он впал в настоящую королевскую ярость: рычал, ворчал и демонстрировал характер.

Сервал Тед также не прошёл мимо резинового обруча, но отнёсся к нему утилитарно: как к массажёру, а не к добыче или сопернику.

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