В Узбекистане задержали двух мужчин, которые пытались продать купюру достоинством в один миллион долларов США, сообщает 15 сентября пресс-служба генпрокуратуры страны.
Злоумышленники хотели выручить за коллекционную банкноту 40 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Купюры в один миллион долларов были выпущены в США в 1988 году. Они не приняты в качестве официальной денежной единицы и представляют лишь коллекционную ценность. Такая банкнота являлась членским билетом в клуб миллионеров, основанный предпринимателем Тери Стюардом, который был инициатором их создания.