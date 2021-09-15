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Жители Узбекистана пытались продать купюру в один миллион долларов

В Узбекистане задержали двух мужчин, которые пытались продать купюру достоинством в один миллион долларов США, сообщает 15 сентября пресс-служба генпрокуратуры страны.

Злоумышленники хотели выручить за коллекционную банкноту 40 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Купюры в один миллион долларов были выпущены в США в 1988 году. Они не приняты в качестве официальной денежной единицы и представляют лишь коллекционную ценность. Такая банкнота являлась членским билетом в клуб миллионеров, основанный предпринимателем Тери Стюардом, который был инициатором их создания.

Фото: Prokuratura Departamenti

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Комментарии (3)

finger1971
А в чем криминал?
Если купюра не фальшивая, а коллекционная…
Одни назначили цену, другие согласились.
shushu
А в чем мошеничество?
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