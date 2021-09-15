В Петербурге одиннадцатиклассница обвинила помощника депутата в изнасиловании. Он арестован

Следователь уверен в обратном. В ходатайстве отмечено, что Арасланкин — помощник депутата муниципального совета МО Петергоф и может задействовать свои социальные связи, чтобы повлиять на потерпевшую и свидетелей. Для фигуранта попросили ареста, Петродворцовый суд счёл опасения разумными и определил Арасланкина в СИЗО до 11 ноября.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, меру пресечения Арасланкину избирали 15 сентября. Вместе с адвокатом он просил суд ограничить его свободу пределами квартиры на Озерковой улице в Петергофе, которая находится в его собственности. Суд и следствие он заверил, что сбегать не намерен, давить на девушку тоже.

Александр Арасланкин ещё на прошлой неделе был администратором группы «Петергоф Патруль» и помощником депутата Ильи Львова, но информация о его работе, которую СК представил в суде, устарела.



Как сообщил «Фонтанке» Львов, Арасланкин больше не является его помощником. Депутат принял решение расторгнуть с ним рабочие отношения 13 сентября.



За день до этого на тот момент ещё сотруднику МО предъявили обвинение по части 2 статьи 131 УК — изнасилование, сопряжённое с угрозой убийством, тяжким вредом здоровью либо совершённое с особой жестокостью. В качестве наказания предусмотрено от 4 до 10 лет лишения свободы.



По данным «Фонтанки», 34-летнего Арасланкина задержали 11 сентября. Субботний вечер он проводил в своей квартире на Озерковой улице с 18-летней ученицей одиннадцатого класса одной из местных школ, оба выпивали. Незадолго до десяти часов вечера девушка позвонила в полицию и заявила об избиении и изнасиловании.



Из квартиры Арасланкина её госпитализировали с характерными для сексуального насилия травмами, сотрясением мозга, ушибами на лице, руках и ногах. После оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.

