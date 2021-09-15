Итальянский священник тратил пожертвования прихожан на «наркотик изнасилования»

Священник из итальянского города Прато был задержан за наркотики, которые он приобретал на деньги прихожан.



«Дон Франческо скрывал ужасную тайну, которая вскрылась в ходе следствия. <...> Вчера его арестовали за торговлю так называемым «наркотиком изнасилования», — об этом 15 сентября сообщает издание la Nazione.



Прихожане храма описывали 40-летнего священника как «внимательного к нуждам» других, «динамичного» и умеющего находить общий язык с молодежью. Следствие же настаивает, что у служителя церкви была и тайная жизнь. Так, он устраивал «вечеринки с сексуальным подтекстом», для которых он покупал «наркотики изнасилования» вместе со своим другом. Деньги для закупок он брал из пожертвований.

