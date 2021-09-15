FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.72р85.99р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

Итальянский священник тратил пожертвования прихожан на «наркотик изнасилования»

Итальянского священника арестовали за приобретение наркотиков на деньги прихожан

Священник из итальянского города Прато был задержан за наркотики, которые он приобретал на деньги прихожан.

«Дон Франческо скрывал ужасную тайну, которая вскрылась в ходе следствия. <...> Вчера его арестовали за торговлю так называемым «наркотиком изнасилования», — об этом 15 сентября сообщает издание la Nazione.

Прихожане храма описывали 40-летнего священника как «внимательного к нуждам» других, «динамичного» и умеющего находить общий язык с молодежью. Следствие же настаивает, что у служителя церкви была и тайная жизнь. Так, он устраивал «вечеринки с сексуальным подтекстом», для которых он покупал «наркотики изнасилования» вместе со своим другом. Деньги для закупок он брал из пожертвований.

Задержали Франческо только в конце августа, когда он попытался провезти запрещенные вещества из Голландии.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265055770
Почему-то как священник, так обязательно или педофил, или насильник. Нормальные там еще остались?
Павел Михайлов
Деньги на пожертвования дозволено тратить только на яхты, лимузины и коллекцию золотых часов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний