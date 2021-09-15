В Испании подростка впервые в мире госпитализировали из-за зависимости от видеоигры

Несовершеннолетний житель Кастельона был госпитализирован на два месяца из-за пристрастия к Fortnite. Это первый подобный случай в мире. Об этом 15 сентября сообщает испанское издание Onda Cero.



Из-за видеоигры подросток отказывался покидать дом и налаживать какие-либо социальные взаимодействия. Врачи отметили у него практически отсутствующий интерес к своему окружению, нарушение ритма сна и изменение «основных повседневных действий». Эксперты установили, что пристрастие к видеоиграм было связано с сильным дискомфортом из-за потери родственника и тревогой.

