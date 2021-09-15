В ближайшие выходные и понедельник, с 18 по 20 сентября, схему движения в двух районах Петербурга изменят из-за спортивного мероприятия и киносъемок. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» 18 сентября с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Бодрову переулку, Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста, набережной Гребного канала, Теннисной, Велосипедной, Центральной и Футбольной аллеям и Южной дороге от Теннисной аллеи до стадиона «Газпром Арена».

Помимо этого с полуночи 17 сентября до 13:30 18 сентября запретят парковаться в Бодровом переулке, на Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста, набережной Гребного канала от Северной дороги до дома 10, Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи и Южной дороге от Теннисной аллеи до стадиона «Газпром Арена».

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться







В воскресенье, 19 сентября, из-за съемок сериала «Такси под прикрытием» будут закрывать движение по нескольким улицам Кронштадта. С 7:00 до 23:00 перекроют улицу Лебедева от улицы Мануильского до улицы Ильмянинова, улицу Ильмянинова от Петровской улицы до дома 2, Интернациональную улицу от улицы Аммермана до улицы Мануильского, Пролетарскую улицу и Лазаревский переулок. Затем с 7:00 до 23:00 20 сентября движение по Большой Посадской улице, Малой Посадской улице от улицы Чапаева до Мичуринской улицы, Певческому переулку от Большой Посадской до Малой Посадской будут приостанавливать, но не более, чем на 10 минут в час. Кроме того, будет запрещено парковаться:

с 8:00 18 сентября до 23:00 19 сентября — на улице Лебедева от улицы Мануильского до улицы Ильмянинова, улице Ильмянинова от Петровской улицы до дома 2, Интернациональной улице от улицы Аммермана до улицы Мануильского, Пролетарской улице и в Лазаревском переулке;

с 8:00 19 сентября до 23:00 20 сентября — на Большой Посадской улице, Малой Посадской улице от улицы Чапаева до Мичуринской улицы и в Певческом переулке от Большой Посадской до Малой Посадской улицы.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





