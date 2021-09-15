В России суд впервые взыскал компенсацию за неправильное лечение COVID-19

К юристам обратился сын женщины Павел. 10 мая 2020 года его мать Анна Самохвалова почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура до 38 градусов. Вызванный на дом врач посоветовал принимать «Арбидол» и «Ибуклин», анализы на коронавирус он брать не стал.

Шатурский городской суд Московской области взыскал компенсацию морального вреда с медучреждений за ошибки в лечении COVID-19. Об этом 15 сентября в своем телеграм-канале сообщает «Штаб правовой помощи. Коронавирус» со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

Через четыре дня Анна уже с трудом могла дышать. Скорая отвезла ее в больницу, но врач отказался принимать женщину без снимка КТ, также в учреждении не было аппарата ИВЛ. Позже рентген показал полное поражение легких. Самохвалова умерла в приемном отделении, так и не дождавшись помощи.



Прокуратура установила, что медики нарушили приказ Минздрава, согласно которому пациенты из группы риска (старше 65 лет) с признаками ОРВИ подлежат госпитализации.



Павел при поддержке юристов хотел получить компенсацию в размере двух миллионов рублей. Суд удовлетворил иск частично и взыскал с ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» и ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» солидарно 50 тысяч рублей.



Решение будет обжаловано в части присужденной суммы компенсации, сообщают юристы.



По словам координатора медицинской практики «Зоны права» Анастасии Коптеевой, это первое положительное решение суда о взыскании морального вреда за некачественное оказание помощи в случае заболевания коронавирусом.

