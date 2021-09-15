Петербуржцы смогут меньше ждать автобус на 18 маршрутах

Как сообщает 15 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 16 сентября ведомство и СПб ГУП «Пассажиравтотранс» увеличат количество автобусов на самых востребованных направлениях. В этот список вошли 18 маршрутов в разных районах города, которые попали под сокращение в августе: № 3, 6, 9, 12, 15, 24, 27, 86, 93, 106, 107, 154, 178, 184, 186, 196, 200 и 356.



Дополнительные автобусы должны сократить время ожидания транспорта и сделать поездку комфортнее. С приходом осени пассажиров стало больше. С 1 сентября добавили автобусов маршрутам № 2, 8, 56 и 102, а с 7 сентября 16 дополнительных автобусов по будням и 13 по выходным дням курсируют по маршрутам № 1, 7, 11, 31, 33, 130, 134, 210 и 300.