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Петербуржцы смогут меньше ждать автобус на 18 маршрутах

В Петербурге добавят автобусов почти двум десяткам маршрутов. В связи с ростом пассажиропотока городской общественный транспорт постепенно восстанавливает объемы работы.

Как сообщает 15 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 16 сентября ведомство и СПб ГУП «Пассажиравтотранс» увеличат количество автобусов на самых востребованных направлениях. В этот список вошли 18 маршрутов в разных районах города, которые попали под сокращение в августе: № 3, 6, 9, 12, 15, 24, 27, 86, 93, 106, 107, 154, 178, 184, 186, 196, 200 и 356.

Дополнительные автобусы должны сократить время ожидания транспорта и сделать поездку комфортнее. С приходом осени пассажиров стало больше. С 1 сентября добавили автобусов маршрутам № 2, 8, 56 и 102, а с 7 сентября 16 дополнительных автобусов по будням и 13 по выходным дням курсируют по маршрутам № 1, 7, 11, 31, 33, 130, 134, 210 и 300.

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Комментарии (4)

07A
ждать смогут меньше, но дольше!
hedgehog_
и будут ходить корованы автобусов с огромными промежутками?
отчего-то если на остановке три маршрута с интервалом 10 минут, которые идут мимо метра, то не каждые три минуты приходит автобус, а раз в 20 минут приходят все три сразу плюс шахидки, обгоняя друг-друга и мешаясь.
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