Россиянин открыл стрельбу из пневматики по детям, которые играли около его дома

В Кировской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который стрелял по детям из пневматической винтовки. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.



По данным правоохранителей, днем 11 сентября 60-летнему жителю пгт. Верхошижемье не понравилось, что рядом с его домом играют дети. Он вышел во двор и начал стрелять в них из пневматики. В результате мужчина попал в ногу 10-летнему мальчику, ребенок получил ссадины и синяки.



Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Пневматическую винтовку изъяли. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

