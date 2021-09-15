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Россиянин открыл стрельбу из пневматики по детям, которые играли около его дома

В Кировской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который стрелял по детям из пневматической винтовки. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным правоохранителей, днем 11 сентября 60-летнему жителю пгт. Верхошижемье не понравилось, что рядом с его домом играют дети. Он вышел во двор и начал стрелять в них из пневматики. В результате мужчина попал в ногу 10-летнему мальчику, ребенок получил ссадины и синяки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Пневматическую винтовку изъяли. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (5)

266197170
Некоторые дети достойны не пневматики, а гранаты.
WuhanRockCafe
Не люди, а россияне!
Хорошъ
Дети, которые играли не в мобилки?
Школьного возраста после 1 сент?
Небось помидоры из огорода воровали! Суд разберётся, если у детей не очень влиятельные родители.
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