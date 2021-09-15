Роскомнадзор требует у «Билайна» объяснений из-за утечки данных абонентов. Оператору грозят штрафом

Роскомнадзор потребовал у «ВымпелКома» детальной информации об утечке данных абонентов домашнего интернета «Билайна». Если будет доказана вина компании, ей может грозить административный штраф до 100 тысяч рублей, сообщает 15 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Также в Роскомнадзоре напомнили, что пострадавшие абоненты могут потребовать у «ВымпелКома» компенсацию — «как в досудебном, так и в судебном порядке». В компании заявили, что проведут собственное расследование инцидента.

