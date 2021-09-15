FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
72.72р85.99р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Роскомнадзор требует у «Билайна» объяснений из-за утечки данных абонентов. Оператору грозят штрафом

«Билайну» пригрозили штрафом из-за утечки данных абонентов

Роскомнадзор потребовал у «ВымпелКома» детальной информации об утечке данных абонентов домашнего интернета «Билайна». Если будет доказана вина компании, ей может грозить административный штраф до 100 тысяч рублей, сообщает 15 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также в Роскомнадзоре напомнили, что пострадавшие абоненты могут потребовать у «ВымпелКома» компенсацию — «как в досудебном, так и в судебном порядке». В компании заявили, что проведут собственное расследование инцидента.

Ранее в Telegram-канале «Утечки информации» написали о сливе базы абонентов «Билайна». Там же опубликовали ответ оператора: «По имеющейся у нас информации, в этой базе могут содержаться технические логи небольшой части наших абонентов фиксированного интернета».

«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом «Билайн».

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

dimas062
"Если будет доказана вина компании, ей может грозить административный штраф до 100 тысяч рублей" - смешно.... а сколько там гуглу предъявляли?
nuga
Билайн давно запятнал репутацию
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний