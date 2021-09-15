Роскомнадзор требует у «Билайна» объяснений из-за утечки данных абонентов. Оператору грозят штрафом

Роскомнадзор потребовал у «ВымпелКома» детальной информации об утечке данных абонентов домашнего интернета «Билайна». Если будет доказана вина компании, ей может грозить административный штраф до 100 тысяч рублей, сообщает 15 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также в Роскомнадзоре напомнили, что пострадавшие абоненты могут потребовать у «ВымпелКома» компенсацию — «как в досудебном, так и в судебном порядке». В компании заявили, что проведут собственное расследование инцидента.
Ранее в Telegram-канале «Утечки информации» написали о сливе базы абонентов «Билайна». Там же опубликовали ответ оператора: «По имеющейся у нас информации, в этой базе могут содержаться технические логи небольшой части наших абонентов фиксированного интернета».
«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом «Билайн».