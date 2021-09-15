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На парковке «Магнита» в Невском районе нашли машину, за рулем которой сидел мертвец

Мертвого мужчину нашли за рулем машины на парковке магазина на улице Бабушкина

СК устанавливает причину смерти молодого мужчины в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, сообщение о теле в машине поступило накануне около двух дня с парковки у магазина сети «Магнит» на улице Бабушкина.

Сотрудники полиции и СК обнаружили там автомобиль «КИА Рио», на водительском сиденье которого находился мертвый мужчина.

Личность погибшего установлена — это 27-летний иностранец с временной пропиской в хостеле на Невском проспекте.

Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.

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Комментарии (4)

DEMOMON
Видать, напросился. Уж очень просил.
Dimitry Antonov
Американец, европеец?
AlBerkut
Ага, 'иностранец'.
Понаеховший таксираст. Да, дороги стали чуточку чище, безопаснее... Но только совсем чуточку...
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