На парковке «Магнита» в Невском районе нашли машину, за рулем которой сидел мертвец

СК устанавливает причину смерти молодого мужчины в Невском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, сообщение о теле в машине поступило накануне около двух дня с парковки у магазина сети «Магнит» на улице Бабушкина.



Сотрудники полиции и СК обнаружили там автомобиль «КИА Рио», на водительском сиденье которого находился мертвый мужчина.



Личность погибшего установлена — это 27-летний иностранец с временной пропиской в хостеле на Невском проспекте.



Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.

