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Петербург «минируют» с Алтая. Полиция Барнаула предупредила о взрыве напротив «Невской ратуши»

Банк в Дегтярном переулке в Петербурге проверят после звонка о минировании из Барнаула

Финансовую организацию под боком у чиновников в центре города пообещал взорвать телефонный недоброжелатель. Оповестить о своих планах он предпочёл окольным путём.

Как сообщили в администрации Центрального района Петербурга, 14 сентября с петербургской полицией связались коллеги из УМВД в Барнауле и передали информацию об анонимном звонке.

Звонивший заявил, что готовится взорвать банк и с точностью до литеры назвал финансовую организацию в Дегтярном переулке, 11, вход в которую находится напротив «Невской ратуши».

Как уточнили «Фонтанке» в администрации, информацию о поступившем звонке району передали незадолго до одиннадцати часов утра. «Сообщение отрабатывается профильными службами», — добавили в пресс-службе.

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Комментарии (1)

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Товарищи журналисты, а почему не написали название этого банка из трёх букв? ВТБ
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