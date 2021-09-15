Петербург «минируют» с Алтая. Полиция Барнаула предупредила о взрыве напротив «Невской ратуши»

Финансовую организацию под боком у чиновников в центре города пообещал взорвать телефонный недоброжелатель. Оповестить о своих планах он предпочёл окольным путём.



Как сообщили в администрации Центрального района Петербурга, 14 сентября с петербургской полицией связались коллеги из УМВД в Барнауле и передали информацию об анонимном звонке.



Звонивший заявил, что готовится взорвать банк и с точностью до литеры назвал финансовую организацию в Дегтярном переулке, 11, вход в которую находится напротив «Невской ратуши».

