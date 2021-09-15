Законопроект о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму сразу после выборов

Проект федерального закона о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября. Об этом заявил 15 сентября вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.



«Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция «Единая Россия» внесёт эти поправки и обеспечит их оперативное принятие», — сказал Турчак (цитата по РИА Новости).



Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Отвечать за это будет единый оператор газификации. В 67 регионах в этом качестве выступит «Газпром», еще в 12 — крупная региональная компания.

