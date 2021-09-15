Полиция заинтересовалась поездкой мужчины на крыше поезда в Крым после появления видео в Интернете. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Крымского линейного управления МВД России на транспорте.



Накануне в Telegram-каналах появилось видео, записанное с крыши проезжающего по Крымскому мосту поезда.