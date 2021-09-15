Полиция заинтересовалась поездкой мужчины на крыше поезда в Крым после появления видео в Интернете. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Накануне в Telegram-каналах появилось видео, записанное с крыши проезжающего по Крымскому мосту поезда.
В ведомстве уже установили личность экстремала. Им оказался 31-летний житель города Благовещенска. В отношении него проводится проверка по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте).