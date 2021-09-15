Электричка Петербург — Выборг сбила пенсионерку

Под Рощино электричка из Петербурга совершила наезд на пенсионерку, которая переходила закрытый переезд.
Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции 15 сентября, ЧП произошло накануне около половины одиннадцатого утра на 75 км железнодорожного перегона Рощино — Каннельярви. Машинист электрички Санкт-Петербург — Выборг увидел человека на путях, применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось. Женщина, которая переходила железнодорожные пути при закрытом переезде, получила смертельные травмы.
Личность погибшей установлена — это 73-летняя местная жительница.
В настоящее время транспортными полицейскими линейного отдела полиции на станции Выборг проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.