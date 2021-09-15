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Суд обязал каршеринговую компанию поправить правила аренды и ввести оплату наличными

Суд в Екатеринбурге частично поддержал Роспотребнадзор в иске к каршеринговому сервису «Делимобиль». Срок возврата надо сократить, как и размер пени. Также требуется обеспечить возможность платить наличными.

О решении Арбитражного суда Свердловской области 15 сентября сообщает «Коммерсантъ». Судились Роспотребнадзор и «Каршеринг Руссия», юрлицо «Делимобиля», больше года.

Суд признал незаконной возможность только безналичной оплаты и также отметил, что срок возврата ошибочно списанных средств должен составлять не 30, а 10 дней.

Начисление штрафов и пени суд, напротив, признал легитимным, но с размером не согласился — 0,5 % от суммы долга в день в 25 раз превышает учетную ставку ЦБ, это надо уравнять.

Если решение суда оспорено не будет, то «Делимобилю», а за ним, видимо, и другим каршеринговым сервисам, придется менять условия договора в части согласия о правомерности штрафов, размера ущерба и так далее. Клиенту должно быть дано право на оспаривание и выбор подсудности. Кроме того, арендодатель не вправе в одностороннем порядке менять условия договора или отказываться от него.

Больше всего игроков рынка взволновала необходимость обеспечить оплату наличными. Юристы считают, что суд прав с точки зрения закона, но в таком случае надо менять сам закон.

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Комментарии (7)

Piter Russo
Стационарные стоянки организуют с кассой оплаты и все.. только аренда подорожает...
tsodd
Как предлагают реализовывать оплату наличными? Будут ставить купюроприемник в салон? А если не оплатил запрут двери?
OdinokiyDupri
Ахааа, теперь в каждом карше будет коробка картонная, куда надо скидывать кэш, как раньше в совковом транспорте.
Но вообще абсурд и шляпа, какие к черту наличные, кто их держал и когда последний раз? Не нравятся условия - не используй сервис. Идею с наличными можно довести до полного абсурда. Вот у ростелекома по всей стране висят таксофоны, и как там с наличной оплатой? Ее нет, покупай карточку и ей плати, совать купюры некуда. Как вегда: шаг вперед, 2 шага назад.
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