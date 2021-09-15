Суд обязал каршеринговую компанию поправить правила аренды и ввести оплату наличными

Суд в Екатеринбурге частично поддержал Роспотребнадзор в иске к каршеринговому сервису «Делимобиль». Срок возврата надо сократить, как и размер пени. Также требуется обеспечить возможность платить наличными.
О решении Арбитражного суда Свердловской области 15 сентября сообщает «Коммерсантъ». Судились Роспотребнадзор и «Каршеринг Руссия», юрлицо «Делимобиля», больше года.
Суд признал незаконной возможность только безналичной оплаты и также отметил, что срок возврата ошибочно списанных средств должен составлять не 30, а 10 дней.
Начисление штрафов и пени суд, напротив, признал легитимным, но с размером не согласился —
Если решение суда оспорено не будет, то «Делимобилю», а за ним, видимо, и другим каршеринговым сервисам, придется менять условия договора в части согласия о правомерности штрафов, размера ущерба и так далее. Клиенту должно быть дано право на оспаривание и выбор подсудности. Кроме того, арендодатель не вправе в одностороннем порядке менять условия договора или отказываться от него.
Больше всего игроков рынка взволновала необходимость обеспечить оплату наличными. Юристы считают, что суд прав с точки зрения закона, но в таком случае надо менять сам закон.