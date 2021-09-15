Суд обязал каршеринговую компанию поправить правила аренды и ввести оплату наличными

Суд в Екатеринбурге частично поддержал Роспотребнадзор в иске к каршеринговому сервису «Делимобиль». Срок возврата надо сократить, как и размер пени. Также требуется обеспечить возможность платить наличными.

О решении Арбитражного суда Свердловской области 15 сентября сообщает «Коммерсантъ». Судились Роспотребнадзор и «Каршеринг Руссия», юрлицо «Делимобиля», больше года.

Суд признал незаконной возможность только безналичной оплаты и также отметил, что срок возврата ошибочно списанных средств должен составлять не 30, а 10 дней.