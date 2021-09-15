На Добровольцев мужчина пришел менять замки в квартире и наткнулся на мертвеца

Причину смерти женщины, тело которой случайно нашли в квартире в Красносельском районе, устанавливают эксперты.



Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, накануне около двух дня в полицию обратился 38-летний петербуржец с сообщением о теле в квартире. По предварительной информации, он в рамках работы по наследственному делу пришел в квартиру на улице Добровольцев, чтобы поменять замки. В помещении он увидел труп.



Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что погибшая — 56-летняя женщина, которая зарегистрирована в этой квартире. В помещении она пролежала долгое время.

