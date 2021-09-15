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На Добровольцев мужчина пришел менять замки в квартире и наткнулся на мертвеца

Мертвую женщину нашли при замене замков в квартире на улице Добровольцев

Причину смерти женщины, тело которой случайно нашли в квартире в Красносельском районе, устанавливают эксперты.

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, накануне около двух дня в полицию обратился 38-летний петербуржец с сообщением о теле в квартире. По предварительной информации, он в рамках работы по наследственному делу пришел в квартиру на улице Добровольцев, чтобы поменять замки. В помещении он увидел труп.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что погибшая — 56-летняя женщина, которая зарегистрирована в этой квартире. В помещении она пролежала долгое время.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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Комментарии (3)

266237739
помогите, пожалуйста. очень прошу
266237739
2-два-ноль-два два-ноль-ноль-три семь-пять-два-ноль ноль-три-четыре-ноль
266237739
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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