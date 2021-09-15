Россия прекратила проектировать сверхтяжелую ракету для лунной миссии. Ее стоимость оценивалась почти в триллион рублей

Техническое проектирование ракеты «Енисей», которая должна была отправить на Луну российских космонавтов, остановлена. Ранее ученые рекомендовали отказаться от этой идеи в связи с отсутствием «прорывных и современных» методов.

Об остановке 15 сентября РИА Новости рассказал гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов. Работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены на стадии проектирования, отметил он. Задумывалось, что «Енисей» будет собран из разрабатываемых РКЦ «Прогресс» ракет «Союз-5» и «Союз-6» на двигателях РД171МВ и РД-180МВ.