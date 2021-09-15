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Россия прекратила проектировать сверхтяжелую ракету для лунной миссии. Ее стоимость оценивалась почти в триллион рублей

Разработка сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов на Луну остановлена

Техническое проектирование ракеты «Енисей», которая должна была отправить на Луну российских космонавтов, остановлена. Ранее ученые рекомендовали отказаться от этой идеи в связи с отсутствием «прорывных и современных» методов.

Об остановке 15 сентября РИА Новости рассказал гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов. Работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены на стадии проектирования, отметил он. Задумывалось, что «Енисей» будет собран из разрабатываемых РКЦ «Прогресс» ракет «Союз-5» и «Союз-6» на двигателях РД171МВ и РД-180МВ.

Баранов не исключил, что работы могут быть возобновлены.

В начале года не проектировать и не строить такую ракету рекомендовал совет РАН по космосу. Еще через месяц в «Прогрессе» рассказали, что проект поставлен на паузу, так как надо подумать над экстерьером сверхтяжелой ракеты.

Создание ракеты оценивалось в 0,8 триллиона рублей, а целиком проект, включая наземную инфраструктуру, лунный взлетно-посадочный модуль, луноход и научное оборудование, — в 1,7 триллиона.

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Комментарии (22)

07A
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур с 34 британскими спутниками OneWeb. Британцы копеечку считать умеют, китайские и пиндосовские ракетоносители им не подошли, т.к. используют устаревшие технологии!
Skazochny
тема сколько было уже впилино бабла не раскрыта...
kоt-obormot
Да надо было сразу составы с баблом с батута в космос запуливать. И вышло бы дешевле, и эффектней бы смотрелось.
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