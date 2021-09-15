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В Токио заявили о пуске двух ракет с территории Северной Кореи в сторону Японского моря

Две ракеты с разницей в пять минут были запущены с территории КНДР в сторону Японского моря, заявили в Токио 15 сентября. Премьер-министр созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности.

О пуске ракет сообщила японская береговая охрана. Уточняется, что до территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии ракеты не долетели. Интервал между пусками составил пять минут.

«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», — цитирует премьер-министра Ёсихидэ Суга ТАСС. Глава кабмина созывает экстренное заседание, он назвал действия Пхеньяна нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Он также велел местным властям «оперативно и точно» рассказывать населению обо всех подробностях пусков.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
Будут рассказывать населению обо всех подробностях ракетных пусков. М-да-а... Японцы реагируют на угрозу молниеносно и круто, как Штирлиц в анекдоте. "На улице раздался выстрел, и жена упала. Штирлиц насторожился".
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