Петербург в тылу циклона. Ветер станет потише, покажется солнце

Как сообщает Гидрометцентр, температура воздуха не поднимется выше 12 градусов тепла. В городе переменная облачность, ветер до 10 метров в секунду, но местами он будет порывистым. Дожди возможны в первой половине дня.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что температура остается ниже нормы. Город находится в тылу циклона с севера Атлантики, который ушел на восток.

К ночи ветер совсем стихнет, осадков до конца рабочей недели пока не обещают. При этом ночные температуры понизятся до +5.