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Байден назвал сумму убытка от природных катаклизмов для США, она рекордная

Больше чем в сто миллиардов долларов обойдутся бюджету США ураганы и лесные пожары в этом году. Байден призвал вкладывать в экологию.

Американский президент выступал в Колорадо 15 сентября. По его словам, с начала года в США сгорело больше 2 миллионов гектаров леса, было 44 тысячи лесных пожаров. Приходилось эвакуировать людей и из-за ураганов. Общий ущерб пока не подсчитан, но Байден заявил, что он будет рекордным и перекроет цифру в 100 млрд долларов. Годом ранее эта сумма составила 99 млрд в американской валюте.

«Мы должны вкладывать, чтобы быть более устойчивыми к последствиям изменения климата. Нам необходимо делать инвестиции, которые замедлят вклад человека в изменение климата, сегодня, а не завтра», — сказал Байден и добавил, что виновник возросшего числа природных катаклизмов — человек.

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