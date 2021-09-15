Байден назвал сумму убытка от природных катаклизмов для США, она рекордная

Больше чем в сто миллиардов долларов обойдутся бюджету США ураганы и лесные пожары в этом году. Байден призвал вкладывать в экологию.

Американский президент выступал в Колорадо 15 сентября. По его словам, с начала года в США сгорело больше 2 миллионов гектаров леса, было 44 тысячи лесных пожаров. Приходилось эвакуировать людей и из-за ураганов. Общий ущерб пока не подсчитан, но Байден заявил, что он будет рекордным и перекроет цифру в 100 млрд долларов. Годом ранее эта сумма составила 99 млрд в американской валюте.