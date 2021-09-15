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Федерация футбола Петербурга развязала корпоративные войны

В Петербурге прошёл первый тур нового футбольного турнира Premium Business League с участием команд крупнейших российских компаний. Открытие чемпионата состоялось 14 сентября в крытом комплексе академии ФК «Зенит» на улице Верности, 21.

Организатором выступила городская федерация футбола. «Идея и концепция турнира состоит в том, чтобы дать коллегам принять участие в футбольном событии достаточно высокого уровня. Мы понимаем, что крупные компании нуждаются в экспериментах по работе со своими сотрудниками. Ну и, конечно, очень важная социальная история этого проекта. В рамках этого проекта мы запланировали ряд благотворительных инициатив», — заявил Андрей Бурлаков, генеральный секретарь федерации футбола Санкт-Петербурга.

Для участия в первом турнире заявились восемь команд: «Газпром Нефть», «Трансойл», ПНТ, «Сбербанк», «Ренейсанс», «СовКомФлот», «Пулково», ВТБ.

Результаты первого тура:

«Трансойл» — ПНТ 1:1

«Ренейсанс» — «Пулково» 2:1

«СовКомФлот» — «Газпром Нефть» 2:1

«Сбербанк» — ВТБ 1:1.

За два месяца команды сыграют семь туров. После чего в ноябре разыграют призовые места в формате плей-офф.

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