Американская компания планирует вернуть к жизни шерстистых мамонтов. Ученые «покопаются» в их генах

Работающие в организации генетики предполагают, что первые детеныши появятся на свет к 2025–2027 году. Об этом сообщает CNN. Формально ученые получат не «чистокровных» мамонтов, а гибриды. Гены шерстистых мамонтов смешают с генами азиатских слонов. Большого значения это не имеет, поскольку ДНК двух животных совпадают на 99,6%, при этом от мамонтов будут взяты именно те характерные для них 0,4% генов. Так, с генетической точки зрения полученные создания будут стопроцентными шерстистыми мамонтами.

Американская компания Colossal планирует воссоздать популяцию шерстистых мамонтов, вымерших четыре тысячи лет назад. Животных собираются вернуть в природу с помощью технологии редактирования генов CRISPR.

Необходимые участки генетического кода мамонтов планируют взять из сохранившихся останков. Эмбрионов будут вынашивать либо азиатские слоны, либо искусственные матки. Второй способ может дать более быстрый результат, так как у этих млекопитающих период беременности длится 22 месяца.



Как сообщило издание The Guardian, на реализацию первого этапа амбициозного проекта собрали уже 15 миллионов долларов. В качестве цели ученые называют попытку сохранить азиатских слонов от исчезновения, снабдив их качествами, позволяющими проживать на обширных территориях Арктики.