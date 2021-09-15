12-летний мальчик по имени Ксандер Грэм присоединился к профессиональным спортсменам на седьмом этапе гонки «Тур Британии», когда те проезжали вблизи его дома, и обогнал велосипедистов.



Как пишет BBC, заезд транслировали по всему миру. Видеозапись, на которой запечатлен мальчик, в официальном аккаунте мероприятия за сутки увидели более миллиона человек.



Юный спортсмен вышел с двухколесным приятелем, когда группа гонщиков проезжала у его дома. В этот день он принимал участие в другом велосипедном событии, так что транспорт был у него под рукой.

