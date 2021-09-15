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На «Туре Британии» 12-летний школьник обогнал профессиональных велогонщиков

12-летний мальчик по имени Ксандер Грэм присоединился к профессиональным спортсменам на седьмом этапе гонки «Тур Британии», когда те проезжали вблизи его дома, и обогнал велосипедистов.

Как пишет BBC, заезд транслировали по всему миру. Видеозапись, на которой запечатлен мальчик, в официальном аккаунте мероприятия за сутки увидели более миллиона человек.

Юный спортсмен вышел с двухколесным приятелем, когда группа гонщиков проезжала у его дома. В этот день он принимал участие в другом велосипедном событии, так что транспорт был у него под рукой.

«Я ехал около минуты и старался крутить педали так быстро, как мог. Я думаю, со скоростью примерно 25 километров в час», — рассказал школьник.

Голландский велогонщик Паскаль Энкхорн вручил Грэму свою бутылку для воды. Мальчик собирается бережно хранить подаренное.

«Я был просто в шоке. Я был невероятно счастлив. Я сделаю для этой бутылки отдельную полку в своей комнате», — добавил юный велосипедист.

После заезда один из спонсоров «Тура Британии» предложил мальчику VIP-билеты на финальный этап гонки в Абердине.

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