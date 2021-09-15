12-летний мальчик по имени Ксандер Грэм присоединился к профессиональным спортсменам на седьмом этапе гонки «Тур Британии», когда те проезжали вблизи его дома, и обогнал велосипедистов.
Как пишет BBC, заезд транслировали по всему миру. Видеозапись, на которой запечатлен мальчик, в официальном аккаунте мероприятия за сутки увидели более миллиона человек.
Юный спортсмен вышел с двухколесным приятелем, когда группа гонщиков проезжала у его дома. В этот день он принимал участие в другом велосипедном событии, так что транспорт был у него под рукой.
«Я ехал около минуты и старался крутить педали так быстро, как мог. Я думаю, со скоростью примерно 25 километров в час», — рассказал школьник.
The real race we're here for!— AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 11, 2021
Nicely done, @PascalEenkhoorn 🙌
📺 Watch stage seven live on ITV4#TourOfBritain 🔵⚪🔵 pic.twitter.com/C4G646nZ5I
Голландский велогонщик Паскаль Энкхорн вручил Грэму свою бутылку для воды. Мальчик собирается бережно хранить подаренное.
«Я был просто в шоке. Я был невероятно счастлив. Я сделаю для этой бутылки отдельную полку в своей комнате», — добавил юный велосипедист.
После заезда один из спонсоров «Тура Британии» предложил мальчику VIP-билеты на финальный этап гонки в Абердине.