Красная, синяя, оранжевая и зеленая: сеть Билайна в метро стала больше в 3 раза

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Еще на трех линиях петербургского метро появилась сотовая связь от Билайна. Теперь абоненты оператора могут разговаривать и выходить в интернет во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» до станции «Приморская».

Операторы сотовой связи вместе развивают инфраструктуру в подземке: Билайн построил сеть на Кировско-Выборгской и Невско-Василеостровской линиях, а МТС обеспечила покрытие на Московско-Петроградской и Правобережной линиях. В результате клиенты обоих операторов теперь могут пользоваться сервисами на 185 км линий метро.



Для того, чтобы обеспечить связь в тоннелях, специалисты Билайна смонтировали 346 км различных типов кабеля и установили 210 тоннельных радиогрупп. Сложная и уникальная архитектура петербургского метро потребовала специальных решений: чтобы максимальное качество связи было доступно даже при высокой скорости движения поезда, установили активную распределенную антенную систему.

Оборудование поддерживает все современные технологии связи — и в нужный момент может быть обновлено до стандарта 5G. А уже сейчас можно пользоваться технологией VoLTE (Voice over LTE*), которая обеспечивает высокое качество передачи голоcа, а также позволяет во время разговора пользоваться скоростным интернетом 4G.

Дмитрий Глотов директор региона Запад компании «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»):

«Ежедневно метро Петербурга перевозит более 2,5 миллионов пассажиров, это самый популярный вид общественного транспорта в городе. Связь в метро важна для наших клиентов, и поэтому мы сделали покрытие в петербургской подземке непрерывным, а предоставляемые сервисы соответствующими самым современным стандартам. Реализовать проект в такие короткие сроки удалось благодаря качественной подготовке и слаженной работе технических специалистов Билайн, наших партнеров из компании Huawei, сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга и коллег из других операторов связи».

