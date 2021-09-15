«Алмаз-Антей» выпустил фотоальбом об истории создания своего технопарка

Современный инновационный технопарк СЗРЦ на проспекте Обуховской обороны строили 10 лет и завершили в прошлом году. Все городские предприятия «Алмаз-Антея» получили в нем «прописку» после серьёзного технического перевооружения. Также он стал значимой вехой для всей оборонно-промышленной отрасли России. Этапы этой истории запечатлены в фотоальбоме, который на днях вышел в свет.

Книга состоит из 244 страниц, при ее создании использовали более 230 архивных фотографий. В первой части на каждом развороте представлены два изображения: одно снято на предприятиях в 90-е годы, второе — в настоящее время. На снимках хорошо заметны изменения внешнего вида корпусов, условий труда внутри цехов и административных зданий.

После тяжелого пути становления промышленности в новых экономических условиях заводы и НИИ Концерна при поддержке государства сделали выбор в пользу развития и процветания.

Во второй части издания показаны достижения концерна — в основном те, которые касаются социальной сферы. Например, там есть фотографии из нового медицинского центра, оснащенного современным оборудованием, и из спортивного комплекса «Алмаз-Антей» в Невском районе. В альбоме можно увидеть Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации, открытый в 2020 году для детей сотрудников и жителей города. Есть в нем и эпизоды из жизни футбольного клуба «Алмаз-Антей», который играет в Высшей лиге города и участвует во всероссийских и международных соревнованиях.



Фотографии Северо-Западного регионального центра показывают перемены в жизни Петербурга, которые принесло создание в городе крупного промышленного проекта.

