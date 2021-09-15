«Алмаз-Антей» выпустил фотоальбом об истории создания своего технопарка

Современный инновационный технопарк СЗРЦ на проспекте Обуховской обороны строили 10 лет и завершили в прошлом году. Все городские предприятия «Алмаз-Антея» получили в нем «прописку» после серьёзного технического перевооружения. Также он стал значимой вехой для всей оборонно-промышленной отрасли России. Этапы этой истории запечатлены в фотоальбоме, который на днях вышел в свет.
Книга состоит из 244 страниц, при ее создании использовали более 230 архивных фотографий. В первой части на каждом развороте представлены два изображения: одно снято на предприятиях в 90-е годы, второе — в настоящее время. На снимках хорошо заметны изменения внешнего вида корпусов, условий труда внутри цехов и административных зданий.
После тяжелого пути становления промышленности в новых экономических условиях заводы и НИИ Концерна при поддержке государства сделали выбор в пользу развития и процветания.
Во второй части издания показаны достижения концерна — в основном те, которые касаются социальной сферы. Например, там есть фотографии из нового медицинского центра, оснащенного современным оборудованием, и из спортивного комплекса «Алмаз-Антей» в Невском районе. В альбоме можно увидеть Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации, открытый в 2020 году для детей сотрудников и жителей города. Есть в нем и эпизоды из жизни футбольного клуба «Алмаз-Антей», который играет в Высшей лиге города и участвует во всероссийских и международных соревнованиях.
Фотографии Северо-Западного регионального центра показывают перемены в жизни Петербурга, которые принесло создание в городе крупного промышленного проекта.
Альбом «Истоки создания: Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в электронном и печатном виде получат сотрудники предприятий СЗРЦ, а также он будет передан в библиотеки страны и музей предприятия как сборник сведений об истории промышленности.
Оборонно-промышленный технопарк Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз ̶ Антей» объединил на своей площадке в единый инновационный центр компетенций шесть петербургских предприятий Концерна: АО «Обуховский завод», АО «ЗРТО», АО «КБСМ», АО «ВНИИРА», АО «РИРВ», АО «Завод «Навигатор», а теперь и АО «БАЗ». Он сохранил все лучшее и обеспечил участников перспективами.
Материал публикуется специально для Концерна ВКО «Алмаз ̶ Антей»
Фото предоставлены пресс-службой Концерна ВКО «Алмаз – Антей»