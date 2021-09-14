Полиция будет дежурить у посольства России в Аргентине в день выборов в Госдуму, чтобы «избежать инцидентов»

Власти Аргентины направят дополнительные силы полиции к посольству России в столице — Буэнос-Айресе — для обеспечения безопасности в день выборов в Госдуму РФ. Об этом 14 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на посла Российской Федерации в южноамериканской республике Дмитрия Феоктистова.
«Аргентина не относится к странам повышенного террористического или иного риска, но инциденты бывают везде, поэтому мы заблаговременно направили ноту в МИД Аргентины, поддерживаем контакты с федеральной полицией. У нас есть подтверждение, что два дополнительных мобильных поста будут дежурить весь день у посольства», — отметил дипломат.
По предварительным оценкам, на участок в посольстве 19 сентября придут около 300 избирателей. Выездное и досрочное голосование в Аргентине в этом году решили не проводить.
Феоктистов также добавил, что зайти в здание посольства можно будет только в медицинской маске. Кроме того, у всех избирателей будут проверять температуру.