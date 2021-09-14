Очевидцы: Самокатчик сбил мужчину с ребенком на руках на севере Петербурга

Очередное ДТП с электросамокатом произошло в Приморском районе Петербурга. Об этом 14 сентября сообщает издание «Мегаполис» со ссылкой на очевидца.



У пешеходного перехода на перекрестке Гаккелевской и Камышовой улиц электросамокатчик выехал на тротуар и сбил мужчину, который нес на руках пятилетнюю девочку. По словам петербуржца, отец упал на ребенка.



Очевидец отметил, что мужчина никак не отреагировал на самокатчика, а просто поднялся, взял ребенка и пошел дальше. Возможно, отец девочки был в шоке.

