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Очевидцы: Самокатчик сбил мужчину с ребенком на руках на севере Петербурга

Очередное ДТП с электросамокатом произошло в Приморском районе Петербурга. Об этом 14 сентября сообщает издание «Мегаполис» со ссылкой на очевидца.

У пешеходного перехода на перекрестке Гаккелевской и Камышовой улиц электросамокатчик выехал на тротуар и сбил мужчину, который нес на руках пятилетнюю девочку. По словам петербуржца, отец упал на ребенка.

Очевидец отметил, что мужчина никак не отреагировал на самокатчика, а просто поднялся, взял ребенка и пошел дальше. Возможно, отец девочки был в шоке.

Автор: Мегаполис

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