Анорексия и мысли о суициде. WSJ рассказал о негативных эффектах Instagram

Социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе он провоцирует у некоторых анорексию и суицидальные мысли.



Как сообщает 14 сентября газета The Wall Street Journal, к такому выводу в Facebook, компании-владелице соцсети, пришли еще в прошлом году, однако соответствующие данные не были обнародованы.



Просмотр чужих публикаций вызывает у некоторых пользователей, 40% из которых — молодые люди до 22 лет, чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно привлекательны или богаты. Так, 32% девочек, которые испытывали негативные эмоции из-за своего внешнего вида, заметили, что Instagram усилил эти чувства.

