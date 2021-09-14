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Анорексия и мысли о суициде. WSJ рассказал о негативных эффектах Instagram

WSJ: Instagram может вызывать у подростков психические расстройства

Социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе он провоцирует у некоторых анорексию и суицидальные мысли.

Как сообщает 14 сентября газета The Wall Street Journal, к такому выводу в Facebook, компании-владелице соцсети, пришли еще в прошлом году, однако соответствующие данные не были обнародованы.

Просмотр чужих публикаций вызывает у некоторых пользователей, 40% из которых — молодые люди до 22 лет, чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно привлекательны или богаты. Так, 32% девочек, которые испытывали негативные эмоции из-за своего внешнего вида, заметили, что Instagram усилил эти чувства.

По данным внутренней презентации компании, 13% «юзеров» в Великобритании и 6% — в США сообщали, что из-за просмотра фотографий в приложении у них появлялись суицидальные мысли. Такие эффекты особенно распространены среди девочек-подростков и молодых женщин.

Как отметили в издании, хотя в Facebook знают о подобных проблемах, компания практически не предпринимала мер для их устранения, и якобы старается принижать их значение в своих публичных заявлениях.

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