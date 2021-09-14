Аварийная бригада «Водоканала» разбирается с последствиями коммунальной аварии, которая произошла 14 сентября на Васильевском острове. Ремонтом занимаются на фоне открыточных видов.
Провал на стрелке Васильевского острова замечен днём 14 сентября, рядом — «по кирпичику» разобранная брусчатка. Как сообщили «Фонтанке» в «Водоканале», работа закипела после того, как ранним утром зафиксировали вытекание воды. Оно локализовано, коммуникации также привели в порядок, но на благоустройство территории потребуется время.
Восстановить брусчатку планируют 15 сентября. Пока место огорожено. В пресс-службе предприятия уточнили, что на водоснабжение потребителей случившееся не повлияло.