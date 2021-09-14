FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Прохудившиеся сети проделали дыру на стрелке Васильевского острова. До среды ровнее дорога не станет

Из-за ремонта на сетях «Водоканала» на стрелке Васильевского острова выставили ограждения

Аварийная бригада «Водоканала» разбирается с последствиями коммунальной аварии, которая произошла 14 сентября на Васильевском острове. Ремонтом занимаются на фоне открыточных видов.

Провал на стрелке Васильевского острова замечен днём 14 сентября, рядом — «по кирпичику» разобранная брусчатка. Как сообщили «Фонтанке» в «Водоканале», работа закипела после того, как ранним утром зафиксировали вытекание воды. Оно локализовано, коммуникации также привели в порядок, но на благоустройство территории потребуется время.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Восстановить брусчатку планируют 15 сентября. Пока место огорожено. В пресс-службе предприятия уточнили, что на водоснабжение потребителей случившееся не повлияло.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Sergeika7
Брусчатку восстановят по старому рисунку или покладут как на проезжей на Желябова?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний