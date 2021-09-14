Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий «дискриминацией», но допустил их введение в будущем

Всемирная организация здравоохранения считает несправедливым вводить паспорта вакцинации при отсутствии равного доступа к прививкам от COVID-19.



«Прививочные паспорта как условие для путешествий дискриминационно в условиях нехватки вакцин», — заявил 14 сентября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время пресс-конференции.



По его словам, такие документы могут быть введены в будущем, когда будет обеспечен равный доступ к вакцинации по всему миру.



Гебрейесус считает «неправильным» вводить и ревакцинацию при условии, что в бедных странах не получили даже первую дозу.

