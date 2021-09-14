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Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий «дискриминацией», но допустил их введение в будущем

Всемирная организация здравоохранения считает несправедливым вводить паспорта вакцинации при отсутствии равного доступа к прививкам от COVID-19.

«Прививочные паспорта как условие для путешествий дискриминационно в условиях нехватки вакцин», — заявил 14 сентября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время пресс-конференции.

По его словам, такие документы могут быть введены в будущем, когда будет обеспечен равный доступ к вакцинации по всему миру.

Гебрейесус считает «неправильным» вводить и ревакцинацию при условии, что в бедных странах не получили даже первую дозу.

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Комментарии (4)

А13579
То есть в будущем дискриминация оправдана…
266081655
Эфиопский марксист иногда говорит здравые вещи.....
266237145
два-два-ноль-два два-ноль-ноль-три 75-два-0 0-три-40....
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